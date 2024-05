Mehr als 100 Bundespolitiker verurteilen zunehmende Gewalt

Berlin: Nach den jüngsten Angriffen auf Politiker und Wahlhelfer ist das Entsetzen groß. Mehr als 100 Bundespolitiker haben die zunehmende Gewalt in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt. Darunter sind SPD-Chef Klingbeil, die Grünen-Vorsitzende Lang und FDP-Fraktionsvize Kuhle. Auch Bayerns Innenminister Herrmann meldete sich zu Wort. Er sprach von einem sehr bedenklichen Zeichen. Hintergrund ist vor allem die Attacke auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke. Er war am Freitagabend beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden von vier jungen Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Als einer der mutmaßlichen Täter hat sich inzwischen ein 17-Jähriger der Polizei gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 03:00 Uhr