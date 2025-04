Mehl-Reserven im Gazastreifen laut UN aufgebraucht

Gaza-Stadt: Im Gaza-Streifen spitzt sich die humanitäre Lage weiter dramatisch zu. Wegen der israelischen Blockade kann das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA nach eigenen Angaben kaum noch Nahrungsmittel in dem Gebiet verteilen. Es gebe noch rund 250 Lebensmittelpakete mit Reis, Linsen, Bohnen, Öl und Dosen-Fisch, hieß es. Das reicht laut der UN-Organisation aber gerade einmal aus, um eine fünfköpfige Familie etwa zwei Wochen lang zu ernähren. Die Mehl-Reserven seien hingegen vollständig leer. Israels Militär lässt seit Anfang März keine Güter mehr in den abgeriegelten Küstenstreifen. UNRWA-Chef Lazzarini zufolge müssen deshalb aktuell knapp 3.000 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern an der Grenze warten.

