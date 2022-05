Meeresgischt und Nebel transportieren laut Studie riesige Mengen Kunststoffteilchen

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremerhaven: Durch Wind gelangen kleine Kunststoffteilchen schon innerhalb von Tagen zu den entlegensten Orten der Erde. Das haben das Alfred-Wegener-Institut und andere Forschungseinrichtungen herausgefunden. Sie schätzen, dass so jährlich bis zu 25 Millionen Tonnen Mikro- und Nanoplastik über Länder, Kontinente und Ozeane hinweg transportiert werden. Dies geschieht nicht nur durch Wind, sondern auch durch Meeresgischt, Schnee oder Nebel. Die Partikel setzen sich nicht nur in Mensch, Tier und Pflanzen fest. Sie sorgen laut Studie auch dafür, dass sich Ozeane erhitzen sowie Schnee und Eis schneller schmelzen. Die Plastik-Kleinstteilchen sind unter anderem in Kosmetikprodukten, Zahnpasta oder Duschgel enthalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 16:00 Uhr