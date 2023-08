Medizinischer Dienst fordert bessere Erfassung von ärztlichen Behandlungsfehlern

Berlin: Ärztliche Behandlungsfehler müssen nach Ansicht des Medizinischen Dienstes in Deutschland besser erfasst werden. Nach internationalem Standard müssten schwerwiegende, vermeidbare Behandlungsfehler immer gemeldet werden, so Verbandschef Gronemeyer bei der Vorlage des Jahresgutachtens. Solche Meldungen dienten der Vorbeugung. So könne man etwa feststellen, wo Sicherheitschecks vor Operationen nicht eingehalten würden. Der Medizinische Dienst, der im Auftrag der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung Gutachten erstellt, stellte für das vergangene Jahr bundesweit 13.000 dokumentierte Verdachts-Fälle auf Behandlungsfehler fest - etwa so viele wie auch 2021. In rund jedem vierten geprüften Fall gaben die Gutachter den Patienten Recht. Die Ärzteschaft weist darauf hin, dass meistens kein schwerer ärztlicher Fehler vorliegt.

