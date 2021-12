Mediziner Weidner wird neuer LGL-Chef

Erste SMS der Welt für 107.000 Euro versteigert

Paris: Die erste SMS der Welt aus dem Jahr 1992 ist als digitaler Code versteigert worden. Das "Non Fungible-Token" erzielte in Neuilly-sur-Seine bei Paris einen Preis von 107.000 Euro. Verkäufer war Vodafone, das Geld spendet die Firma nach eigenen Angaben an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Digitale Echtheitszertifikate sind mit der Blockchain-Datenkette abgesichert und einzigartig. Wer den Code hat, ist nachweislich der einzige Eigentümer der SMS in der digitalen Welt. In der ersten SMS stand "Merry Christmas" - frohe Weihnachten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 18:00 Uhr