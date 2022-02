Mediziner begrüßen Stufenplan für Corona-Lockerungen

USA bekräftigen Warnung vor russischem Angriff

Washington: Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einem baldigen Angriff Russlands auf die Ukraine bekräftigt. Außenminister Blinken sagte in einem Interview, man sei zutiefst besorgt, dass die russische Armee schon in dieser Woche angreifen könnte. Anstatt zu deeskalieren, verlege Moskau immer mehr Truppen an die Grenze, so Blinken. Er betonte aber, der Weg der Diplomatie sei nicht versperrt. Bundeskanzler Scholz wird heute im Kreml mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenkommen. Gestern hatte er nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj unterstrichen, Deutschland stehe eng an der Seite der Ukraine.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 02:00 Uhr