Medizin-Nobelpreis geht an drei Hepatits-Forscher

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Das teilte das Karolinska-Institut vor wenigen Minuten mit. Houghton ist Brite, die beiden anderen sind US-Wissenschaftler. - Morgen werden die Preisträger im Bereich Physik und und danach die in den Kategorien Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften verkündet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 12:00 Uhr