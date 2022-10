Medizin-Nobelpreis an in Deutschland arbeitenden Evolutionsforscher Pääbo

Nachrichtenarchiv - 03.10.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der diesjährige Medizin-Nobelpreis geht an den in Leipzig forschenden schwedischen Mediziner und Biologen Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das hat das Karolinska-Institut vor Kurzem mitgeteilt. Pääbo ist Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Er sequenzierte unter anderem als erster Forscher das Neandertaler-Genom. Der Nobelpreis in der Kategorie Medizin bildet den Auftakt zu den Bekanntgaben in dieser Woche. Morgen wird verkündet, wer den Physik-Nobelpreis erhält, am Mittwoch geht es mit Chemie weiter und am Donnerstag mit der Auszeichnung in der Kategorie Literatur. Freitag folgt der Friedensnobelpreis und am Montag die Kategorie Wirtschaftswissenschaften.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 11:45 Uhr