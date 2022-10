Nachrichtenarchiv - 03.10.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 11:45 Uhr