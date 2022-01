Medikament gegen Corona soll noch im Januar kommen

Lindner plant Steuerentlastungen in Milliardenhöhe

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will Steuerzahler und Unternehmen umfangreich entlasten. Der "Bild am Sonntag" sagte er, dass in seinem Haushaltsentwurf für 2023 Erleichterungen in Höhe von mehr als 30 Milliarden Euro stehen. Zum Beispiel werde man die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen können. Außerdem will Lindner die EEG-Umlage auf den Strompreis abschaffen. Er kündigte überdies ein Corona-Steuergesetz für Unternehmen an, die von der Corona-Krise betroffen sind. Diese sollen etwa Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen können. Seine Kabinettskollegen rief Lindner zu Sparsamkeit auf. Es könne nur der Wohlstand verteilt werden, der zuvor erwirtschaftet wurde, so Lindner. Nach der Pandemie müsse Deutschland die Schuldenbremse wieder einhalten. Man habe eine Verantwortung gegenüber der jungen Generation.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 11:00 Uhr