Medien: Trump gewinnt Vorwahl in South Carolina

Columbia: In den USA hat Donald Trump auch die Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner in South Carolina gewonnen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien - sie berufen sich auf eigene Prognosen. Damit fuhr Trumps Konkurrentin Haley wie erwartet eine Niederlage ein und konnte keinen Heimvorteil verbuchen. Haley war von 2011 bis 2017 Gouverneurin im konservativen Bundesstaat South Carolina. Vorher hatte sich Trump schon in Iowa, New Hampshire und Nevada gegen Haley durchgesetzt. Der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden kaum noch Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner eingeräumt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 02:00 Uhr