Medien melden Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In fast allen Gebieten der Ukraine hat es in der vergangenen Nacht Luftalarm gegeben. Das berichten ukrainische Medien. Aus Lwiw im Westen werden mehrere Explosionen gemeldet. Auch auf die Stadt Tschernihiw im Norden haben russische Truppen laut der ukrainischen Regierung die Nacht über ihre Angriffe fortgesetzt, ebenso in Browary im Großraum Kiew. Die Situation sei aber insgesamt unter Kontrolle, die russischen Truppen würden weitgehend zurückgehalten, meldet der ukrainische Generalstab. Auch Präsident Selenskyj betonte in seiner nächtlichen Videobotschaft: Die Armee antworte auf jeden Angriff. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus dem Kriegsgebiet nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 07:00 Uhr