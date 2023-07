Medien berichten über Putschversuch im Niger

Meldungsarchiv - 26.07.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Niamey: Im westafrikanischen Niger deutet alles auf einen Putschversuch durch das Militär hin. Wie mehrere Medien berichten, soll die Präsidentengarde am Morgen den Zugang zum Palast von Staatsoberhaupt Bazoum verriegelt und den Präsidenten festgesetzt haben. Auch der Zugang zu weiteren Ministerien sei gesperrt worden. Der nationale Rundfunksender soll umstellt worden sein. Die Bundesregierung äußerte sich zu den Gerüchten bisher zurückhaltend. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin erklärte, es sei zu früh, um die Lage zu bewerten. Die im Niger eingesetzten Bundeswehrsoldaten seien aber in Sicherheit. Wie es weitergehe, müsse in den kommenden Tagen erörtert werden.

26.07.2023 19:45 Uhr