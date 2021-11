Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig im Amt bestätigt

Kabinett beschließt schärfere Corona-Regeln und neues Klimaschutzgesetz

München: Auch das bayerische Kabinett hat wie angekündigt schärfere Regeln beschlossen. Sie treten morgen in Kraft. Auch in Gaststätten und Hotels gilt dann die 2G-Regel. Außerdem gilt auch in 2G-Bereichen eine Maskenpflicht. In Gaststätten kann die Maske am Platz abgenommen werden. In Clubs und Diskotheken nur dann, wenn die Veranstalter zusätzlich einen Schnelltest von den Gästen verlangen. In Alten- und Pflegeheimen müssen alle Beschäftigten, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder täglich einen negativen Schnelltest vorlegen. Außerdem hat das Kabinett eine Neufassung des bayerischen Klimaschutzgesetzes beschlossen. Allein im kommenden Jahr werde man eine Milliarde Euro für den Klimaschutz bereitstellen, kündigte Ministerpräsident Söder an. Als zentralen Punkt nanne er eine Photovoltaik-Pflicht für Gewerbe-Dächer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2021 17:00 Uhr