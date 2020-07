Mecklenburg-Vorpommern will Maskenpflicht im Handel abschaffen

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht im Handel abschaffen. Wirtschaftsminister Glawe sagte der "Welt am Sonntag", wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten. Der CDU-Politiker geht davon aus, dass das Kabinett in Schwerin Anfang August eine entsprechende Entscheidung trifft.

