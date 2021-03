Mecklenburg-Vorpommern verschärft Corona-Maßnahmen

Spahn spricht sich für härteren Lockdown aus

Berlin: Angesichts der steigenden Infektionszahlen hält Bundesgesundheitsminister Spahn einen härteren Lockdown für nötig. Bei einer digitalen Diskussionsrunde mit Bürgern sagte er, eigentlich müssten Kontakte und Mobilität für 10 oder 14 Tage richtig heruntergefahren werden. Spahn appellierte an die Menschen, im Zweifel auch mehr als die staatlichen Regeln umzusetzen. Wenn es gelinge, die dritte Welle zu brechen, dann gebe es danach auch die Aussicht auf Öffnungsschritte in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen, so der Gesundheitsminister. Die Co-Chefin der Linken, Wissler, hat sich dafür ausgesprochen, bei der Pandemiebekämpfung die Arbeitswelt stärker in den Blick zu nehmen. Konkret nannte sie im "Deutschlandfunk" die Option, nicht dringend notwendige Produktion ein paar Tage stillzulegen. Zudem forderte sie eine Verpflichtung für Arbeitgeber, Mitarbeitern kostenlose Corona-Tests anzubieten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2021 20:00 Uhr