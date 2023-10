McCarthy will offenbar doch nicht mehr Sprecher des US-Repräsentantenhauses werden

Washington: Der abgesetzte Sprecher des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, will offenbar doch nicht erneut für den Posten kandidieren. Medienberichten zufolge hat der Republikaner seine Parteikollegen aufgefordert, ihn nicht erneut zu nominieren. Zuvor hatte er eine erneute Bewerbung um den Posten nicht ausgeschlossen. McCarthy war in einem historisch einmaligen Vorgang vergangene Woche auf Drängen der Hardliner in seiner Partei gestürzt worden.

