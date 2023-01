McCarthy ist Vorsitzender des Us-Repräsentantenhauses

Nachrichtenarchiv - 07.01.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im 15. Anlauf ist der Republikaner McCarthy zum neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Mit umfangreichen Zugeständnissen gelang es ihm, nach einem tagelangen Machtkampf genügend seiner parteiinternen Kritiker auf seine Seite zu ziehen. So kann der Sprecher des Repräsentantenhauses künftig mit nur einer einzigen Abgeordneten-Stimme abgesetzt werden. McCarthy ist die Nummer drei in der staatlichen Rangfolge nach Präsident Biden und Vize-Präsidentin Harris. Die parteiinterne Rebellion gegen den 57-Jährigen hatte das Repräsentantenhaus über Tage gelähmt und ins Chaos gestürzt. In der ersten Rede nach seiner Wahl sagte McCarthy, er sehe seine Aufgabe darin, den Kongress zu den Menschen zu bringen. Und wörtlich fügte er hinzu: "Wir müssen Amerika zurückin die Spur bringen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2023 08:00 Uhr