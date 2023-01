McCarthy ist Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses

Nachrichtenarchiv - 07.01.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Republikaner McCarthy ist der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Erst in der 15. Runde bekam er ausreichend Stimmen aus seiner eigenen Partei. In den 14 Wahlgängen zuvor war er am Widerstand parteiinterner Gegner vom rechten Rand gescheitert. Dem Abstimmungserfolg waren chaotische Szenen in der Kongresskammer vorausgegangen. Seit 100 Jahren war es das erste Mal, dass der Kandidat der Mehrheitspartei für den Vorsitz im Repräsentantenhaus nicht im ersten Anlauf gewählt wurde. Der Sprecher des Repräsentantenhauses ist das dritthöchste Amt der USA, hinter Präsident und Vizepräsidentin. Mit seiner Wahl ist das Parlament handlungsfähig und die Abgeordneten können vereidigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2023 07:00 Uhr