McAllister: Handel zwischen EU und London nicht mehr so reibungslos

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach der vorläufigen Einigung zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen erwartet der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments McAllister trotzdem Probleme. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", der Handel werde künftig nicht mehr so reibungslos ablaufen können wie bisher. Unternehmen und Behörden müssten sich auf mehr Bürokratie im Warenverkehr einstellen. McAllister vermisst in dem Abkommen eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit in außenpolitischen Fragen. Wörtlich sagte er: "Ich hätte es begrüßt, bei den Verhandlungen auch Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik mit einzubeziehen. Das war in London nicht gewollt."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.12.2020 05:00 Uhr