Mazyek ruft deutsche Muslime zu Zurückhaltung bei Kundgebungen auf

Berlin: Der Zentralrat der Muslime hat zur Zurückhaltung bei pro-palästinensischen Kundgebungen aufgerufen. Sein Vorsitzender Mazyek verurteilte in den ARD-"Tagesthemen" Hass, Gewalt und Antisemitismus, die man derzeit auf den Straßen erlebe. Gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen müsse man jetzt kämpfen. Das Massaker der Hamas in Israel verurteilte Mazyek ausdrücklich. Der Zentralrat ist einer von mehreren Moschee-Dachverbänden und vertritt nur einen Teil der deutschen Muslime.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 05:00 Uhr