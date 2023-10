Mazraoui darf beim FC Bayern München bleiben

München: Der FC Bayern München hält an seinem Verteidiger Noussair Mazraoui fest. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte, Mazraoui habe glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehne. Mazraoui bedauere, wenn seine Posts zu Irritationen geführt hätten. Der 25-jährige marokkanische Nationalspieler hatte auf Instagram unter anderem einen Post geteilt, in dem es hieß, die -Zitat - "unterdrückten Brüder in Palästina" sollten im Konflikt mit Israel "den Sieg erringen".

