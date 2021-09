Max Verstappen gewinnt den Großen Preis der Niederlande

Merkel stellt Kommunen personelle Hilfe des Bundes in Aussicht

Hagen: Bundeskanzlerin Merkel hat die künftige Bundesregierung dazu aufgefordert, die Betroffenen der Flutkatastrophe auch in den kommenden Monaten zu unterstützen. Der Wiederaufbau werde noch lange dauern, sagte Merkel in Hagen in Nordrhein-Westfalen. Davor hatte sie gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet besonders schwer getroffene Gebiete in dem Bundesland besucht. Der Hilfsfonds in Höhe von 30 Milliarden Euro sei nur ein erster Schritt, betonte Merkel. Darüber hinaus komme es vor allem darauf an, dass Bund, Länder und Kommunen auf einer Linie arbeiteten. Die Kanzlerin bot an, dass etwa bei Personalengpässen auf kommunaler Ebene die Kapazitäten der Bundesbehörden zur Verfügung gestellt werden könnten. (NRW-Ministerpräsident Laschet sagte zu, auch in den nächsten Monaten immer wieder in die Hochwassergebiete zu kommen und den Betroffenen zuzuhören. Die Flutkatastrophe habe aber auch gezeigt, dass der Zusammenhalt im Land größer sei, als viele es beschrieben.)

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 17:00 Uhr