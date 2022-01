Max Otte lässt seine politischen Aktivitäten zunächst ruhen

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils trüb, Höchstwerte 0 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel trüb oder stark bewölkt. In Alpennähe freundlich, nahezu ungetrübte Sonne in den Alpen. Tageshöchstwerte 0 bis 6 Grad. In der Nacht an den Alpen meist klar, sonst bewölkt; Tiefstwerte um minus 2 Grad. Morgen in Alpennähe freundlich, sonst bewölkt und nachmittags im Norden vereinzelt Schnee oder Schneeregen. Freitag und Samstag viele Wolken und gelegentlich Regen oder Schnee. Zunehmend windig bei 0 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2022 06:00 Uhr