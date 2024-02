Max Eberl präsentiert sich als neuer Sportvorstand des FC Bayern

München: Der FC Bayern hat bei einer Pressekonferenz mit Präsident Hainer und Vorstandschef Dreesen seinen neuen Sportvorstand Max Eberl vorgestellt. Dreesen betonte dabei, dass beim Verein weiterhin maximaler sportlicher Erfolg gepaart mit wirtschaftlicher Solidität im Vordergrund stehen. Eberl betonte, dass er sich freue nach 30 Jahren wieder zu seinem alten Verein zurückzukehren. Wichtigster Punkt sei jetzt die Suche nach einem passenden, neuen Trainer mit dem dann ein neuer Kader zusammengestellt werden müsse. Über konkrete Änderungen in der Mannschaft könne er aber noch nichts sagen. Für diese Saison wolle er noch das Beste herausholen. In der Bundesliga sei der FC Bayern zum Jäger geworden, könne aber die fehlenden Punkte zur Tabellenspitze noch holen. Auch in der Championsleague gebe es noch Hoffnung, so Eberl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 12:00 Uhr