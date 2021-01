Maut-Untersuchungsausschuss: Scheuer sieht sich weiter mit Vorwürfen konfrontiert

WHO-Experten starten Untersuchung in China

Wuhan: Die Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ursprung des Corona-Virus in China hat begonnen. Die Experten sprechen in der Millionenmetropole derzeit mit Behördenvertretern. Anschließend will das WHO-Team erstmals von der Ausbreitung betroffene Orte besuchen und mit Wissenschaftlern, Ärzten und früheren Patienten sprechen. In Wuhan war Ende 2019 der weltweit erste Infektionsherd des damals neuartigen Erregers festgestellt worden, an dem inzwischen mehr als 2,1 Millionen Menschen weltweit starben. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte des neuartigen Corona-Virus waren und dieser auf einem Tier-Markt auf den Menschen übertragen wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 08:00 Uhr