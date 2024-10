Mausfigur vor dem WDR in Köln ist verschwunden

Köln: Seit heute Morgen ist die beliebte orangefarbene Maus vor dem WDR-Gebäude verschwunden. Am Platz der menschengroßen Figur fand sich nur ein Schild, auf dem stand, dass sie in ein paar Tagen wohlbehalten zurück sei. Programmdirektor Schönenborn appellierte an die unbekannten Täter, die Maus zurückzubringen. Wörtlich sagte er: "Wenn das ein Witz sein soll, hoffen wir auf eine gute Pointe."

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.10.2024 20:00 Uhr