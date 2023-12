Matthew Perry starb an Auswirkungen eines Narkosemittels

Los Angeles: Der aus der Kultserie "Friends" bekannte Schauspieler Matthew Perry ist an den Folgen des Betäubungsmittels Ketamin gestorben. Wie die Gerichtsmedizin in Los Angeles bekanntgab, seien auch eine Erkrankung der Herzkranzgefäße sowie ein Medikament zur Behandlung von Opioid-Sucht festgestellt worden. Perry war Ende Oktober im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden.

