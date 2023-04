Mattel bringt Barbie-Puppe mit Down-Syndrom auf den Markt

Kurzmeldung ein/ausklappen Arbeitskosten in Deutschland liegen über dem EU-Durchschnitt

Wiesbaden: Die Arbeitskosten in Deutschland liegen höher als im EU-Durchschnitt. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, müssen Arbeitgeber im Schnitt 39,50 Euro für eine Arbeitsstunde zahlen. Darin sind auch Nebenkosten enthalten - also Beiträge zu Sozialversicherungen und bezahlte Feiertage oder Urlaub. Im Schnitt liegen die Kosten in der EU bei gut 30 Euro. Am wenigsten müssen die Arbeitgeber in Bulgarien zahlen - dort sind es nur 8,20 Euro. Luxemburg liegt mit fast 51 Euro auf dem Spitzenplatz. Höhere Arbeitskosten als in Deutschland gibt es auch in Belgien und den Niederlanden, in Frankreich sowie in Schweden und Dänemark.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 10:00 Uhr