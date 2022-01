Mattarella will offenbar italienischer Präsident bleiben

Lang und Nouripour werden neue Grünen-Parteichefs

Berlin: Die Grünen haben die jüngste Parteivorsitzende ihrer Geschichte gewählt. Die 28-jährige Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang, bisher Parteivize, erhielt heute beim digitalen Parteitag rund 76 Prozent Zustimmung. Sie trat ohne Gegenkandidatin an. In ihrer Bewerbungsrede rief Lang die Grünen auf, die Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit zur Grundlage ihrer Politik zu machen. Regieren in der Ampelkoalition sei eine große Chance. Für den männlichen Teil der Doppelspitze gab es drei Kandidaten. Es setzte sich der aussichtsreichste Bewerber durch, der 46-jährige Realo Omid Nouripour, dessen Schwerpunkt bisher die Außenpolitik war. In seiner Rede sagte der Bundestagsabgeordnete, die Grünen wollten Sozial- und Klimapolitik zusammenbringen. Dass in Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet werden, nannte er eine "Ode an die Freude". Nouripour betonte außerdem, das Ziel der Grünen bleibe das Kanzleramt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 18:00 Uhr