Mathe- und Deutschkompetenz der Viertklässler ist deutlich gesunken

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Viertklässler in Deutschland haben im vergangenen Jahr in den Fächern Deutsch und Mathematik insgesamt schlechter abgeschnitten als zuletzt. Das geht aus dem aktuellen "IQB-Bildungstrend" hervor, den die Kultusminister heute Früh offiziell vorgestellt haben. Demnach konnten viele Schüler die Aufgaben weniger gut lösen als bei den Erhebungen in den Jahren 2016 und 2011. Sie mussten etwa Minuten in Sekunden umrechnen oder Fragen zu einem Text beantworten. Jedes fünfte Kind schaffte den Mindeststandard dabei nicht. Besonders Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund waren betroffen. Die Daten wurden ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie erhoben. Welchen Anteil Schulschließungen und Homeschooling am Ergebnis haben, ist laut den Studienleitern schwer messbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2022 12:00 Uhr