Materialmangel in Industrie ist laut Ifo groß wie nie

Alternativer Nobelpreis geht an Menschenrechtler und Umweltschützer

Stockholm: Der sogenannte Alternative Nobelpreis gehen in diesem Jahr an drei Persönlichkeiten und eine Organisation, die anderen Menschen beim Kampf für Menschenrechte und die Umwelt helfen. Ausgezeichnet werden die Juristin Marthe Wandou aus Kamerun, der russische Umweltschützer Wladimir Sliwjak, Freda Huson, eine kanadische Vorkämpferin für die Rechte von Ureinwohnern, sowie die in Indien ansässige Legal Initiative for Forest and Environment. Das gab die Right-Livelihood-Stiftung bekannt. Die Ausgezeichneten setzten sich erfolgreich für eine bessere Zukunft ein, sagte Stiftungsdirektor von Uexküll. Verliehen wird der Preis am 1. Dezember in Stockholm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 09:00 Uhr