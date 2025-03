Massiver russischer Drohnenangriff auf ukrainische Region Charkiw

Charkiw: Russlands Armee hat am Abend einen massiven Drohnenangriff auf die ostukrainische Region gestartet. Der Bürgermeister der gleichnamigen Provinzhauptstadt Charkiw sprach von mindestens zwölf Attacken. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden in Charkiw neun Menschen verletzt. Zudem seien erhebliche Schäden an Gebäuden entstanden, es kam zu mehreren Bränden. In der nahegelegenen Ortschaft Solotschiw wurden laut dem Militärgouverneur der Region sieben weitere Personen verletzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte Moskau angesichts dieser Angriffswelle dazu auf, dem US-Vorschlag zu einer bedingungslosen Waffenruhe zuzustimmen. Jeden Tag würde Russland ganz gewöhnliche Städte beschießen, so Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 01:00 Uhr