Massive Überschwemmungen vor allem in Nordrhein-Westfalen

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Heftiger Regen hat in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens für Überschwemmungen gesorgt. Dort kam mittlerweile ein zweiter Feuerwehrmann ums Leben. Er kollabierte im Einsatz. Dramatisch ist die Hochwasserlage besonders an der Wupper. Weil Zuläufe viel Wasser in den Fluss speisen, wurden Anwohner aufgefordert, wegen akuter Lebensgefahr ihre Häuser zu verlassen. Wuppertal schaltete wegen Überflutungen vorsorglich gebietsweise den Strom ab. Evakuierungen gab es unter anderem auch in Düsseldorf, Hagen sowie im Rhein-Sieg-Kreis. Auch in Dortmund und Bochum war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Zugstrecken und Straßen sind gesperrt. In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach Überschwemmungen den Katastrophenfall aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 05:00 Uhr