Massive Überschwemmungen vor allem in Nordrhein-Westfalen

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wuppertal: Massive Regenfälle haben vor allem in Nordrhein-Westfalen für Überschwemmungen gesorgt. Dort starb mittlerweile ein zweiter Feuerwehrmann im Einsatz. Besorgt sind die Behörden vor allem wegen des stark angestiegenen Pegels der Wupper. Zuletzt lief auch noch eine Talsperre über. Anwohner wurden wegen akuter Lebensgefahr aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen. Wuppertal schaltete vorsorglich gebietsweise den Strom ab. In Düsseldorf, Dortmund und Bochum sorgten vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume für hunderte Einsätze. In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach Überschwemmungen den Katastrophenfall aus. Dort bleiben die Schulen heute geschlossen. Auch der Bahnverkehr ist vielerorts gesperrt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 04:00 Uhr