Massive Überschwemmungen im Westen Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wuppertal: Massive Regenfälle haben im Westen Deutschlands für Überschwemmungen gesorgt. Dramatisch ist die Lage aktuell in Nordrhein-Westfalen - und hier besonders an der Wupper. Hier droht eine Talsperre unkontrolliert überzulaufen. Überflutungen gab es bereits. Anwohner wurden wegen akuter Lebensgefahr per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen. In Düsseldorf und Hagen ordneten die Behörden Evakuierungen an. In Altena im Sauerland ertrank ein Feuerwehrmann bei Rettungsarbeiten. In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach Überschwemmungen den Katastrophenfall aus. Dort bleiben die Schulen heute geschlossen. Vielerorts sind Bahnstrecken und Straßen gesperrt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 02:00 Uhr