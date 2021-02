Massive Kritik an Wohungsbaupolitik der Bundesregirung

Nachrichtenarchiv - 23.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Vorfeld des heutigen Wohngipfels gibt es Kritik an der Politik der Bundesregierung. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Siebenkotten, warf der Regierung Versagen beim sozialen Wohnungsbau vor. Die Zahl der Sozialwohnungen werde in der Summe immer kleiner, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch beim Klimaschutz komme man nicht voran. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt spricht von einem niederschmetterndem Ergebnis. Sie beklagt explodierende Mieten, schwindende Sozialwohnungen und kaum bezahlbares Eigentum für Familien in Ballungsräumen. Der Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft ZIA kritisiert, dass es zu viele Bürokratie gebe; deshalb komme der Wohnungsbau nur schleppend voran.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.02.2021 01:00 Uhr