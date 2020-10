Massentourismus am Mittelmeer schadet Umwelt erheblich

Verdi kündigt für Montag Streiks im öffentlichen Nahverkehr an

München: Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag wieder Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr angekündigt. In 13 Städten in Bayern soll es zu ganztägigen Aktionen kommen - darunter auch in den Ballungsräumen München und Nürnberg sowie in Augsburg, Fürth, Bamberg, Ingolstadt, Passau und Schweinfurt. In Regensburg, Würzburg, Kaufbeuren, Aschaffenburg und Coburg gilt der Streikaufruf für zwei Tage. Bestreikt werden sollen Busse, Straßenbahnen und auch die U-Bahnen in München und Nürnberg. Es ist bereits der dritte Aktionstag im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 17:00 Uhr