Massenproteste in Istanbul gehen weiter

Istanbul: Hunderttausende Menschen haben gestern bei Protesten in der Türkei erneut die Freilassung des populären Oppositionspolitikers Imamoglu gefordert. Er war vor seiner Inhaftierung am 19. März Bürgermeister von Istanbul und gilt als ernsthafter Konkurrent des Präsidenten Erdogan. Seit Beginn der Proteste gegen ihn und seine Regierung waren fast 2.000 Menschen festgenommen worden, teilte Innenminister Yerlikaya mit. Unter ihnen viele Studierende. In der Funke-Mediengruppe warnte der CDU-Außenpolitiker Laschet indes davor, Erdogan für seinen Umgang mit dem Oppositionspolitiker anzuprangern. Es müsse ein Weg gefunden werden Verstöße sichtbar zu machen, ohne die Beziehungen zu Ankara auf Jahre zu zerstören. Laschet verwies dabei auf die Türkei als wichtiger Nato-Partner und EU-Beitrittskandidat. Der frühere NRW-Ministerpräsident gilt als Kandidat für das Amt des nächsten Bundesaußenministers.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 10:00 Uhr