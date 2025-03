Massenprotest in Istanbul gegen Imamoglus Verhaftung

Istanbul: Hunderttausende Menschen haben in der türkischen Millionenstadt gegen die Inhaftierung von Bürgermeister Imamoglu protestiert. Der Chef der sozialdemokratischen CHP-Partei, Özel, ging in seiner Rede vor allem Staatspräsident Erdogan an. Imamoglu sei in Haft, weil er sich dem - so wörtich - "Diktator" widersetzt habe. Der Bürgermeister war nur wenige Tage vor seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten festgenommen worden. Bei der Großkundgebung wurde auch ein Brief Imamoglus vorgelesen. Darin hieß es: Jeder Schritt von Präsident Erdogan zeige, dass er vor Wahlen davonlaufe und Angst vor seinem Gegner habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 21:00 Uhr