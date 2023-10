Massendemonstration in Polen gegen Regierung

Warschau: Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen haben in der Hauptstadt rund eine Million Menschen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS demonstriert. Der liberale Oppositionsführer Tusk sprach von der größten Kundgebung in der Geschichte Polens. Das Land habe Besseres verdient, rief der frühere EU-Ratspräsident der Menge zu. Die Demonstranten zogen durch das Zentrum Warschaus und trugen Plakate mit der Aufschrift "Wir haben genug." Vertreter vieler anderer Oppositionsparteien schlossen sich dem Aufruf Tusks an. Seine liberale Bürgerplattform will die PiS ablösen, die vor allem wegen Rechtsstaatsdefiziten mit der EU im Streit liegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 19:00 Uhr