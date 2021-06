Maskenpflicht: Lauterbach ist nur für Lockerung draußen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über ein baldiges Ende der Maskenpflicht hat sich auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach für eine Aufhebung zumindest im Freien ausgesprochen. Als Beispiele nannte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF Fußgängerzonen und große Plätze. Allerdings müsse der Abstand zwischen den Menschen auch im Außenbereich gewahrt werden. In Innenräumen könne man auf die Maskenpflicht aber erst verzichten, wenn 70 Prozent der Bevölkerung geimpft seien. Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich für eine schrittweise Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen. Zuerst im Freien und in Regionen mit sehr wenig Neuinfektionen nach und nach auch rinnen, erklärte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die AfD und die FDP fordern eine komplette Aufhebung der Maskenpflicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 09:45 Uhr