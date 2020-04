Maskenpflicht kommt in ganz Deutschland

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In ganz Deutschland soll es eine Maskenpflicht geben, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Als letztes Bundesland kündigte Bremen am Nachmittag die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an. Zuvor hatten fünf weitere Landesregierungen mitgeteilt, dass auch sie eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel einführen werden. Zur Begründung hieß es, ein möglichst geschlossenes Vorgehen der staatlichen Ebenen im Umgang mit der Pandemie sei von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz politischer Entscheidungen. Auch in Bayern müssen ab Montag Mund und Nase mit Masken, Schals oder Tüchern bedeckt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 15:00 Uhr