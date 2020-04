Maskenpflicht kommt in ganz Deutschland

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In allen16 Bundesländern wird in nächster Zeit in der einen oder anderen Form eine Maskenpflicht eingeführt. Heute haben Politiker verschiedener Länder mitgegteilt, dass auch sie eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel einführen werden. Zur Begründung hieß es, ein möglichst geschlossenes Vorgehen der staatlichen Ebenen im Umgang mit der Corona-Pandemie sei von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz politischer Entscheidungen. Auch in Bayern müssen ab Montag Mund und Nase mit Masken, Schals oder Tüchern bedeckt werden. In Rosenheim gilt die Maskenpflicht schon seit heute.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 14:00 Uhr