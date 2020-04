Maskenpflicht kommt - Freistaat erstattet Kitagebühren

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern führt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Sie gilt ab kommenden Montag. Das kündigte Ministerpräsident Söder in seiner Regierungserklärung an. Außerdem will der Freistaat für zunächst drei Monate die Elternbeiträge für Kita-Plätze übernehmen. Wörtlich sagte der Ministerpräsident im Landtag: "Eine Schließung vonseiten des Staates darf nicht dauerhaft zulasten der Eltern gehen." In der anschließenden Aussprache forderte Grünen-Fraktionschef Hartmann eine erweiterte Öffnung von Kitas, konkret von bis zu einem Drittel der Kapazität – das aber zeitlich versetzt und nur in kleinen Gruppen, mit immer denselben Kontaktpersonen. Die AfD kritisierte, dass im Zuge der Ausgangsbeschränkungen viele Grundrechte der Menschen in Deutschland außer Kraft gesetzt worden seien. Die FDP warf der Staatsregierung einen Schlingerkurs vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 14:00 Uhr