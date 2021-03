Maskenpflicht in Flugzeugen wird laut IATA-Chef noch lange bleiben

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Fluggäste müssen wohl noch lange mit corona-bedingten Einschränkungen leben. Der Chef des Weltverbandes der Fluggesellschaften, de Juniac, rechnet damit, dass Reisen in den nächsten zwölf bis 18 Monaten so ablaufen werden wie heute. In der "Süddeutschen Zeitung" fügte er wörtlich hinzu: "Hoffentlich mit ein paar digitalen Schritten, durch die der Gesundheitszustand verifiziert wird, und wahrscheinlich auch mit Masken.“ Eine schnelle Erholung des weltweiten Flugverkehrs erwartet er nicht. Für die Passagiere seien die Auflagen ein Alptraum, so der Chef des Weltverbandes der Fluggesellschaften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 20:00 Uhr