Maskenpflicht in Bayern und fast ganz Deutschland tritt in Kraft

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In ganz Deutschland beginnt die Zeit der Maskenpflicht. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen gilt sie weitgehend einheitlich. Zum Schutz von Mund und Nase reicht aber auch ein Schal oder ein Tuch. Ziel ist es, die Corona-Ansteckungsrate zu drücken, auch wenn die Menschen wieder mehr vor die Türe gehen. Denn der Erreger Sars-CoV-2 wird per Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat dazu aufgerufen, die Maskenpflicht konsequent zu befolgen. Jeder sollte darauf achten, dass er zum Beispiel in Supermärkten und Geschäften sowie in Bus und Bahn eine Mund-Nasen-Bedeckung trage, so die Ministerin. Wer in Bayern ohne Maske, Schal oder Halstuch erwischt wird, muss 150 Euro Strafe zahlen. Besonders teuer wird ein Verstoß für Ladenbesitzer: Tragen die Mitarbeiter keinen Mund-Nasen-Schutz, sind 5000 Euro fällig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 23:00 Uhr