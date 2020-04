Maskenpflicht in Bayern soll streng kontrolliert werden

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Maskenpflicht ab kommender Woche ist nun auch vom bayerischen Kabinett beschlossen. Die Minister folgten dem Vorschlag von Ministerpräsident Söder, wonach ab Montag in Geschäften und im Öffentlichen Personen-Nahverkehr Mund und Nase bedeckt sein müssen. Laut Staatskanzlei-Chef Herrmann werden die Polizei, aber auch das Personal in Bussen und Bahnen kontrollieren, ob die Verordnung eingehalten wird. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Mittlerweile ist auch in acht weiteren Bundesländern eine Maskenpflicht beschlossen oder in Vorbereitung, nämlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg, Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Hessen. Das bayerische Kabinett hat zudem weiteren Hilfen in Höhe von 500 Millionen Euro zugestimmt. Mit dem Geld sollen zum Beispiel Künstler unterstützt werden. Auch die Erstattung der Kita-Gebühren soll aus diesem Topf erfolgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 18:15 Uhr