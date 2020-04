Maskenpflicht in Bayern - Freistaat erstattet Kitagebühren

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gilt ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht für alle Geschäfte und öffentlichen Verkehrsmittel. Das kündigte Ministerpräsident Söder in seiner Regierungserklärung an. Sollten einige Kommunen in Bayern schon in dieser Woche die Maskenpflicht anordnen wollen, sei dies auch möglich, sagte Söder. Das sei bei regionalen Hotspots mit hohen Ansteckungszahlen durchaus sinnvoll. Straubing in Niederbayern kündigte bereits an, die Maskenpflicht schon im Lauf dieser Woche einzuführen. Laut Söder müssen Eltern in Bayern für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren zahlen, zumindest aber, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Auch Künstler sollen laut Söder unterstützt werden. Die rund 30.000 Kulturschaffenden, die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, bekommen demnach für zunächst drei Monate jeweils 1000 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 13:00 Uhr