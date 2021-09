Maskenpflicht im Unterricht in Bayern soll fallen

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern soll die Maskenpflicht für Schüler im Klassenzimmer fallen. Wie der BR von Teilnehmern erfahren hat, hat Ministerpräsident Söder das bei der CSU-Fraktionssitzung angekündigt. Offiziell beschlossen werden soll die Lockerung morgen im Kabinett. Sie könnte dann ab Montag gelten. Seit dem Start des neuen Schuljahres müssen Schüler in Bayern nicht nur auf Gängen und Toiletten im Schulgebäude Schutzmasken tragen, sondern auch wieder am Sitzplatz im Klassenzimmer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 10:45 Uhr